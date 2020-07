Juego de las Estrellas de Grandes Ligas 2020 se cancela

Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron este viernes que el Partido de las Estrellas de 2020, que se disputaría el 14 de julio en el Dodgers Stadium de Los Angeles, fue cancelado a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Un anuncio de esta magnitud no se producía desde 1945, aún en plena Segunda Guerra Mundial. Por entonces se habían impuesto restricciones de viaje. El partido previsto en el Fenway Park de Boston se jugó un año después.

Ahora, con la nueva cancelación, el equipo angelino ha sido designado anfitrión del Partido de las Estrellas de 2022.

