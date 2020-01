La MLB castiga duramente a lanzador de los Yankees

El lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, fue suspendido con 81 partidos por una presunta agresión a su novia con la que tiene un hijo, anunció este jueves en comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. Germán, quien ya había recibido un permiso especial para jugar los últimos 18 juegos de la temporada 2019, incluidos nueve partidos de 'playoffs', ahora se perderá los primeros 63 encuentros de la temporada de 2020.

"La violencia doméstica, en cualquier forma, es un asunto muy grave que afecta a todos los segmentos de nuestra sociedad. Las Grandes Ligas han tomado la delantera en nuestro deporte para hacer que la conciencia y la prevención de la misma sean una prioridad, y continuaremos respaldando esos esfuerzos", declararon los directivos de los Yankees en un comunicado a la opinión pública luego de que se conociera la sanción aplicada al beisbolista nacido en San Pedro de Macorís.



La suspensión impuesta a Germán, de 27 años, es la más larga que se ha aplicado hasta ahora en las Grandes Ligas bajo su política de violencia doméstica para un jugador que no fue acusado formalmente.



El derecho dominicano tiene un salario de 577.000 dólares, pero no se le pagará por el tiempo que perdió después de ser puesto de permiso administrativo. Se espera que gane un salario similar para 2020, pero nuevamente no se le pagará mientras esté suspendido, implicaciones relacionadas con el incumplimiento de la política de violencia doméstica impuesta por la Liga estadounidense.



Recibida esta información, los Yankees se preparan para continuar sin Germán durante gran parte de 2020, teniendo en cuenta que el lanzador volvería hasta mediados de año y que su desempeño, hasta el momento de su sanción, había sido bueno.

Vale la pena recordar que los hechos que generaron la sanción no fueron revelados públicamente, sin embargo, según se conoció en diferentes medios estadounidenses, la situación se presentó en una cena de caridad realizada por C.C. Sabathia, en la que Germán golpeó a su novia frente a los ojos de los asistentes y de un oficial de la MLB.



En diciembre de 2019, los 'Bombarderos del Bronx' firmaron al derecho Gerrit Cole con un contrato de nueve años por 324 millones, el mayor acuerdo para un lanzador en dólares totales y valor anual promedio.