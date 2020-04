El pelotero colombiano Giovanny Urshela fue una de la revelaciones de los Yankees de Nueva York en la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas, a pesar de que la novena de la 'Gran Manzana' no pudo quedarse con el banderín de la Liga Americana y llegar a la Serie Mundial tras caer con Astros de Houston.

Sin embargo, los 'bombarderos del Bronx' hicieron una recopilación de las mejores jugadas a la defensiva del tercera base cartagenero, quien demostró una vez una gran seguridad en la esquina caliente.

Which play is your favorite Gio gem? @Urshela10 pic.twitter.com/cST7aRj1Gc