Los 12 peloteros colombianos que estarán en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas

Luz verde recibió el béisbol de las Grandes Ligas para que dispute la temporada 2020, la cual contará con tan solo 60 juegos durante la jornada regular y una serie de reglas adicionales con el objetivo de darle mayor dinámica a los encuentros y evitar cualquier tipo de contagio debido a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, cada una de las 30 organizaciones de la MLB recibió la autorización para desarrollar uno nuevos entrenamientos de verano a partir de este miércoles de 1 julio con la presencia máxima de 60 peloteros por equipo, entre los cuales 12 colombianos lucharán por un lugar para jugar la temporada.

Lea también: Detalles de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, la más corta de la historia desde 1878

En primer lugar, los Yankees de Nueva York volverán a contar con el tercera base cartagenero Giovanny Urshela.

Los Indios de Cleveland tendrá a disposición al jardinero diestro cartagenero Óscar Mercado.

Cleveland's current working roster contains 55 players.



+40 players will train at Progressive Field

+15 players will train at the alternate site (Lake County)

+club has the ability to add up to five additional players at any time pic.twitter.com/jCl0Be79a9