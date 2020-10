Los Ángeles Dodgers, campeones de la Serie Mundial 2020

Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron este martes 27 de octubre campeones de las Grandes Ligas después de derrotar en el sexto juego 3-1 a los Rays de Tampa Bay y de esta manera imponerse 4-2 en la Serie Mundial

Con este título, la novena fundada en 1883 logró su séptimo campeonato de las Grandes Ligas y acabó con una sequía de 32 años en la que no celebraba un la consecución de un anillo de la MLB.

In a year that has been so improbable, the @Dodgers are #CHAMPS. pic.twitter.com/bsiXjhDcWf