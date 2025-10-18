Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 08:50
Los Dodgers barrieron a Cerveceros y jugarán la Serie Mundial 2025
Shohei Ohtani fue la figura de Dodgers al conectar tres jonrones.
Los Dodgers de Los Ángeles defenderán el título en su segunda Serie Mundial consecutiva tras derrotar este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en que Shohei Ohtani agrandó su leyenda con una actuación única en la historia.
La superestrella japonesa bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.
Los Dodgers completaron así una barrida de Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
¡LOS DODGERS SON LOS CAMPEONES DE LA LIGA NACIONAL 2025! pic.twitter.com/LFq2hCKwRz— Los Dodgers (@LosDodgers) October 18, 2025
A partir del 24 de octubre, la popular franquicia californiana pugnará por ser la primera en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.
Hasta que arranque la final de las Grandes Ligas, los 56.000 aficionados del Dodger Stadium pueden disfrutar del recuerdo de la histórica noche de su ídolo.
Ohtani, que estaba protagonizando unos discretos playoffs, resurgió con otra muestra de su singular talento para lanzar y batear, nunca visto en el béisbol norteamericano desde al menos el mítico Babe Ruth.
Antes que el japonés, de 31 años, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un juego de eliminatorias.
Su balance final de tres cuadrangulares y 10 ponches tampoco se había registrado en toda la historia de las Grandes Ligas, tanto en playoffs como temporada regular.
"Fue realmente divertido en ambos lados", declaró Ohtani, quien dedicó su premio MVP (Jugador Más Valioso) de la serie a los fanáticos del béisbol en todo el planeta.
"Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake", bromeó Ohtani a través de un traductor.
"Como los Bulls y Jordan"
Compañeros y rivales se rindieron ante el astro japonés que, en sus dos temporadas en los Dodgers, ha cosechado un par de premios MVP del Viejo Circuito y de viajes a la Serie Mundial.
"Nosotros somos como los Chicago Bulls y él es como Michael Jordan", dijo Mookie Betts, otro pelotero MVP de los Dodgers, tratando de encontrar un símil en la NBA.
"A veces tienes que comprobarlo, tocarlo y asegurarte de que no esté hecho de acero", señaló Freddie Freeman, la otra pieza del trío estelar angelino. "Es absolutamente increíble, el escenario más grande y él sale y hace algo así".
"Fuimos parte esta noche de una actuación icónica", dijo desde el otro vestuario Pat Murphy, mánager de Milwaukee. "Fue tal vez la mejor actuación individual en un juego de postemporada. No creo que nadie pueda discutir eso".
Tras los pasos de los Yankees
La del viernes fue la primera aparición de Ohtani en el montículo en esta eliminatoria. Anteriormente solo había abierto en una ocasión ante los Filis de Filadelfia, cuando reforzó las dudas sobre su brazo que ya lo rodearon en la temporada regular.
Enfrentaba el viernes a la artillería de unos Cerveceros que, tras ser líderes generales de la fase regular, se derritieron ante la inesperada solidez del cuerpo de lanzadores angelinos.
Ohtani mantuvo ese dominio a lo largo de seis innings en los que permitió solo dos hits y tres bases por bolas.
Al bate, el astro asiático tampoco dio un respiro a los Cerveceros al conectar su primer jonrón en la entrada inicial ante el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.
Los Dodgers asfaltaron el triunfo en ese mismo inning con carreras de Betts y Will Smith, este último remolcado por el dominicano Teóscar Hernández.
La mesa quedó servida para que Ohtani culminara su inédito recital con otros dos jonrones en la cuarta y la séptima entradas ante una mezcla de júbilo y asombro en las tribunas del Dodger Stadium.
Los californianos siguen obteniendo dividendos de la enorme inversión que hicieron por Ohtani, al que reclutaron desde los Angelinos con un contrato de 700 millones de dólares por una década.
Impulsados por el japonés, los Dodgers pueden revalidar el título por primera vez desde el triplete de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.
Sus rivales serán los Azulejos de Toronto o los Marineros de Seattle, quienes dominan la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 3-2.
Fuente
AFP