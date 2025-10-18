Los Dodgers barrieron a Cerveceros y jugarán la Serie Mundial 2025

"Como los Bulls y Jordan"

Compañeros y rivales se rindieron ante el astro japonés que, en sus dos temporadas en los Dodgers, ha cosechado un par de premios MVP del Viejo Circuito y de viajes a la Serie Mundial.

"Nosotros somos como los Chicago Bulls y él es como Michael Jordan", dijo Mookie Betts, otro pelotero MVP de los Dodgers, tratando de encontrar un símil en la NBA.

"A veces tienes que comprobarlo, tocarlo y asegurarte de que no esté hecho de acero", señaló Freddie Freeman, la otra pieza del trío estelar angelino. "Es absolutamente increíble, el escenario más grande y él sale y hace algo así".

"Fuimos parte esta noche de una actuación icónica", dijo desde el otro vestuario Pat Murphy, mánager de Milwaukee. "Fue tal vez la mejor actuación individual en un juego de postemporada. No creo que nadie pueda discutir eso".



Tras los pasos de los Yankees

La del viernes fue la primera aparición de Ohtani en el montículo en esta eliminatoria. Anteriormente solo había abierto en una ocasión ante los Filis de Filadelfia, cuando reforzó las dudas sobre su brazo que ya lo rodearon en la temporada regular.

Enfrentaba el viernes a la artillería de unos Cerveceros que, tras ser líderes generales de la fase regular, se derritieron ante la inesperada solidez del cuerpo de lanzadores angelinos.

Ohtani mantuvo ese dominio a lo largo de seis innings en los que permitió solo dos hits y tres bases por bolas.

Al bate, el astro asiático tampoco dio un respiro a los Cerveceros al conectar su primer jonrón en la entrada inicial ante el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

Los Dodgers asfaltaron el triunfo en ese mismo inning con carreras de Betts y Will Smith, este último remolcado por el dominicano Teóscar Hernández.

La mesa quedó servida para que Ohtani culminara su inédito recital con otros dos jonrones en la cuarta y la séptima entradas ante una mezcla de júbilo y asombro en las tribunas del Dodger Stadium.

Los californianos siguen obteniendo dividendos de la enorme inversión que hicieron por Ohtani, al que reclutaron desde los Angelinos con un contrato de 700 millones de dólares por una década.

Impulsados por el japonés, los Dodgers pueden revalidar el título por primera vez desde el triplete de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Sus rivales serán los Azulejos de Toronto o los Marineros de Seattle, quienes dominan la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 3-2.