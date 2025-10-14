Marineros y Dodgers sacaron ventaja en las Series de Campeonato de las Grandes Ligas

Los Marineros de Seattle, con un batazo del dominicano Jorge Polanco, y los Dodgers de Los Ángeles, con el brazo fulminante de Blake Snell, dieron un golpe de autoridad en sus respectivas Series de Campeonato de las Grandes Ligas.

Los Marineros se impusieron 10x3 sobre los Azulejos de Toronto y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el dominicano Jorge Polanco como principal figura con un jonrón de tres carreras.

Seattle ha logrado triunfos consecutivos en condición de visitante luego del triunfo 3x1 en el primer partido de la serie.

Polanco, de 32 años, suma su tercer jonrón de la postemporada 2025 y el quinto en su carrera.

"Estamos en un buen momento, especialmente regresando a casa", dijo Polanco. "Gracias a Dios estoy teniendo buenos turnos y espero poder seguir así".