Medias Rojas y Dodgers ganaron en los primeros juegos de la Serie de Comodines en la MLB
Los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago también se impusieron en sus respectivos juegos.
Los Medias Rojas de Boston vencieron este martes 3x1 a los Yankees de Nueva York y pusieron a sus archirrivales al borde de la eliminación, mientras los Dodgers derrotaron 10x5 a los Rojos con doblete de jonrones de Shohei Ohtani y el dominicano Teóscar Hernández.
Los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago también se apuntaron triunfos en este arranque de las series de comodín de las Grandes Ligas, que se disputan al mejor de tres partidos.
En el Yankee Stadium, los Medias Rojas pusieron el miedo en el cuerpo de los vigentes subcampeones de la Serie Mundial al quedarse con la primera victoria y tener ahora dos opciones para clasificar a la serie divisional.
Su lanzador Garrett Crochet brilló en la primera apertura de su carrera en playoffs con 11 ponches en 7.2 entradas.
Únicamente hizo una concesión que fue bien aprovechada por Anthony Volpe para conectar el jonrón que abría la pizarra en la segunda entrada.
Tras el batazo de Volpe, el lanzador zurdo retiró a 17 bateadores locales consecutivos.
Crochet brindó la confianza que necesitaba Boston para voltear de un plumazo el marcador en el séptimo inning, cuando los Yankees ya habían retirado a Max Fried, implacable también con seis ponches y cuatro hits en 6.1 entradas.
Un sencillo del japonés Masataka Yoshida permitió las anotaciones de Ceddanne Rafaela y Nick Sogard desatando la preocupación entre los 47.000 aficionados en el Bronx.
Un doble de Alex Bregman amplió la ventaja para los Medias Rojas en la parte alta de la novena entrada y los Yankees permitieron que se escaparan con la victoria pese a que llenaron las bases sin outs en su último turno.
Aaron Judge, líder de los Bombarderos del Bronx y candidato a un tercer premio MVP (Jugador Más Valioso), sumó dos hits en sus cuatro turnos al bate.
Dobletes de Ohtani y Hernández
En Los Ángeles, los Dodgers tumbaron a los Rojos de Cincinnati en un irregular inicio de camino hacia su segundo título consecutivo, una gesta que nadie ha logrado en un cuarto de siglo.
Shohei Ohtani abrió la ruta con un jonrón en la entrada inicial, el primero de los cinco que sumó la artillería californiana.
En el sexto episodio, el astro japonés despachó otro cohete de 138 metros, el cuadrangular más largo en playoffs de un pelotero de los Dodgers, y undécimo en Las Mayores, desde el inicio de las mediciones en 2015.
El misil de Ohtani remolcó otra carrera del puertorriqueño Kiké Hernández y puso a los Dodgers en ventaja 8x0.
Los angelinos habían contado con otros dos jonrones del dominicano Teóscar Hernández, uno de ellos de tres carreras y con el dominio desde el montículo de Blake Snell, que mantuvo a raya a los Rojos con nueve ponches.
Pero con Snell fuera de la lomita llegaron los problemas para los locales.
El bullpen angelino se metió en un lío en una octava entrada en la que Cincinnati logró tres carreras frente al venezolano Edgardo Henriquez y los también relevistas Alex Vesia y Jack Dreyer.
Con la ventaja reducida a 10x5 y las bases llenas, Dreyer frenó a tiempo la sangría y los Dodgers evitaron problemas mayores para ponerse a mitad de camino de la clasificación.
Skubal sostiene a Detroit
En el inicio del día, los Tigres de Detroit dieron el primer mordisco de la serie ante los Guardianes de Cleveland por 2x1.
Cleveland es anfitrión de la eliminatoria después de arrebatarle a Detroit el título divisional, con una de las mayores remontadas de la historia, pero de poco le sirvió este martes ante una descomunal apertura de Tarik Skubal.
El californiano, firme candidato a revalidar el premio Cy Young, frenó desde el montículo a la batería de cañoneros de Cleveland, comenzando por el dominicano José Ramírez, que además cometió un error fatal para los Guardianes en la última entrada.
El lanzador dominó durante 7.2 entradas en las que ponchó a 14 rivales, fijando un nuevo récord personal e igualando el de cualquier abridor de los Tigres en postemporada.
En el otro duelo del día, los Cachorros de Chicago derrotaron 3x1 a los Padres de San Diego en una tarde muy apagada de los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr, que se fueron sin carreras ni imparables.
