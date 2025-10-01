Medias Rojas y Dodgers ganaron en los primeros juegos de la Serie de Comodines en la MLB

Los Medias Rojas de Boston vencieron este martes 3x1 a los Yankees de Nueva York y pusieron a sus archirrivales al borde de la eliminación, mientras los Dodgers derrotaron 10x5 a los Rojos con doblete de jonrones de Shohei Ohtani y el dominicano Teóscar Hernández.

Los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago también se apuntaron triunfos en este arranque de las series de comodín de las Grandes Ligas, que se disputan al mejor de tres partidos.

En el Yankee Stadium, los Medias Rojas pusieron el miedo en el cuerpo de los vigentes subcampeones de la Serie Mundial al quedarse con la primera victoria y tener ahora dos opciones para clasificar a la serie divisional.

Su lanzador Garrett Crochet brilló en la primera apertura de su carrera en playoffs con 11 ponches en 7.2 entradas.