No habrá un nuevo integrante en el Salón de la Fama de la MLB en el 2021

Los exastros Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling deben seguir esperando para entrar al Salón de las Fama de las Grandes Ligas de béisbol, aunque se les agota el tiempo.

En una jornada en la que nadie logró ser elegido por la Asociación de Cronistas de Béisbol en Estados Unidos (BBWAA), dejando la nominación en blanco por primera vez desde el 2013, los tres exjugadores fueron nuevamente rechazados.

Bonds, recordista de todos los tiempos con 762 jonrones, y el exlanzador de los Yankees de Nueva York, Clemens (siete veces ganador del premio de pitcheo Cy Young), no lograron alcanzar el 75% de votos por noveno año consecutivo. La votación de un jugador es durante 10 años después de retirarse.

Bonds también fue elegido siete veces MVP con ocho Guantes de Oro y 12 Bates de Plata.

Se cree ampliamente que Bonds y Clemens fueron rechazados por los votantes del Salón de la Fama debido a su asociación con la era de los esteroides en las Mayores.

Bonds obtuvo 248 votos, quedando muy por debajo de la marca del 75% requerida al lograr el 61,8%, mientras que Clemens tuvo 247 boletas (61,6%).

Por su parte, el lanzador tres veces ganador de la Serie Mundial, Schilling, encabezó la votación con 285 votos (71.1%), pero también se quedó corto.

Schilling, de 54 años, normalmente sería considerado un candidato ideal para el Salón de la Fama, pero se ha involucrado en controversias que lo llevaron a recibir acusaciones por racismo e intolerancia.

El exjugador ha sido repudidado por una serie de comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero, periodistas, entre otros.

Más recientemente, el tres veces campeón de la Serie Mundial tuiteó su apoyo a los partidarios del expresidente Donald Trump después de que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos a principios de este mes.

En una publicación de Facebook el martes, Schilling compartió una carta que había enviado al Salón de la Fama el lunes en la que solicitaba ser eliminado de la consideración el próximo año, el último año en el que puede ser votado en el Salón.

"Los medios han creado un Curt Schilling que no existe ni ha existido nunca. Incluso la idea de responder a las afirmaciones de 'nazi' o 'racista' o cualquier otro término tan diluido y sin sentido por cobardes que nunca me han conocido me enferma", expresó Schilling en su carta.

El venezolano Omar Vizquel, ganador de 11 Guantes de Oro en su carrera, vio retroceder su votación de 52,6% a 49,1% en comparación al año pasado. La esposa del torpedero venezolano le acusó de violencia doméstica.

Los resultados del jueves marcan la primera vez desde 2013 que la Asociación de Escritores de Béisbol de América no elige a nadie para el Salón de la Fama.

Sin embargo, la clase de 2020, que incluye a Derek Jeter (copropietario de los Marlins) y el canadiense Larry Walker, recibirá una oportunidad en Cooperstown, Nueva York, el 25 de julio, ya que la ceremonia del año pasado se pospuso debido a la pandemia del coronavirus.