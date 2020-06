Peloteros rechazan tercera oferta de la MLB y hacen nueva contrapropuesta

Un nuevo capítulo tendrán las negociaciones con respecto a la disputa o no de la temporada 2020 del béisbol de la MLB después de que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas rechazara el tercer ofrecimiento por parte de los dueños de los equipos e hicieran una contraoferta.

La asociación no acepta la idea de jugar 76 partidos, el pago del 75 por ciento de los salarios de manera proporcional y la creación de un fondo de 200 millones de dólares para los jugadores en postemporada.

Y según indicó el comunicador Jeff Passan, los jugadores hicieron una contrapropuesta y ofrecieron rebajar considerablemente el número de partidos a 89, pero con el pago del 100 % del salario, aunque de de forma prorrateada y con playoffs ampliados.

The MLBPA is making a proposal to MLB for a season of around 89 games with a full prorated share of salary and expanded playoffs, sources familiar with the situation told ESPN. It would bring the sides closer to a potential deal and is ~25 games under the last union offer.

La nueva idea del sindicato de jugadores disminuiría en 25 la cantidad de juegos, por lo que se acercaría a lo que proponen los dueños de los equipos y permitiría que las negociaciones lleguen a buen puerto, a falta de acordar el pago de los salarios.

While MLB will reject this offer from the union, it takes the sides much closer to a likely number of games. As hard-and-fast as the MLBPA is on full pro rata, though, the league is entrenched in ending the season Sept. 27. Important: TV networks don’t want to move playoff games.