Por 13 casos de Covid-19, serie entre Cardenales y Tigres en la MLB se aplazó

Trece miembros de los Cardenales de St.Louis han dado positivo por COVID-19, informaron este lunes las Grandes Ligas de béisbol, forzando el aplazamiento de la serie de cuatro juegos que debía disputar contra los Tigres de Detroit.

Las Grandes Ligas indicaron que siete jugadores y seis miembros del personal de los Cardenales habían contraído coronavirus la semana pasada.

Agregaron que los Cardenales, que han estado en cuarentena desde el jueves, permanecerán en Milwaukee y serán examinados diariamente.

Los Cardebales deberían volver a jugar el viernes contra los Cachorros de Chicago en St. Louis.

La ola se produce después de que un jugador y tres miembros del personal dieron positivos al coronavirus el sábado, lo que obligó a posponer la serie de fin de semana con los Cerveceros de Milwaukee.

Este es el segundo brote importante en sacudir una franquicia de las Grandes Ligas desde que la temporada se inició el mes pasado. El primero afectó a los Marlins de Miami, que han confirmado hasta ahora alrededor de 20 pruebas positivas.

