Qué es un Grand Slam y cuáles son las reglas no escritas del béisbol

Cuáles son las reglas no escritas del béisbol

A pesar de que el béisbol tiene una gran cantidad de reglas establecidas y las cuales se siguen en cada uno de los partidos. También existen una serie de acuerdos que respetan cada unas de las organizaciones, peloteros y entrenadores, a pesar de que no están plasmadas en ningún documento.

Estas "reglas" están enfocadas en el sentido común, pero también en el respeto y deportividad que se quiere se demostrar en el béisbol.

Reglas no escritas del béisbol

No hable sobre un cero-hit-cero-carrera en progreso

No robe bases cuando tenga mucha ventaja

No robe bases cuando esté muy por debajo en el marcador

No robe tercera base con dos outs

Si un lanzador golpea a un compañero, golpee usted a uno de los suyos

No admire un jonrón

No se pare en la lomita del lanzador

No se pare en la caja de bateo cuando el lanzador esté calentando

Golpee la pelota donde se la lancen

No toque la bola tratando de romper un no-hit-no-run

Siga el código de los árbitros

Deje pasar un strike cuando esté debajo

No se frote donde le ha pegado un lanzamiento

Los pitchers que han salido del juego deben permanecer en el dugout

No ponga a sus fildeadores en evidencia

No ayude a sus oponentes a realizar una jugada

Deje que el jardinero central capture la pelota

Dibuje las esquinas en dos strikes sin bolas

Los relevistas se “llevan suave” unos a otros

No juegue con el infield por dentro a principios del partido

No se pare frente al receptor o el árbitro camino a la caja de bateo

No haga que un bateador de poder toque la bola

No vaya en contra de los porcientos

Si juega para una carrera, eso será lo único que tendrá