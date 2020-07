Todo está listo para que el béisbol de las Grandes Ligas inicie su temporada 2020 después de que se confirmara el calendario completo de los 60 juegos que deberá cumplir cada novena en la etapa regular, en donde los Yanquis de Nueva York, con el colombiano Giovanny Urshela, estén en el día inaugural enfrentando a los actuales campeones, los Nacionales de Washington.

Precisamente el pelotero cartagenero, aseguró que rueda de prensa oficial, que durante la época más difícil de la pandemia del coronavirus realizó trabajo en su casa en Orlando para conservar la forma durante tres semanas, tiempo en el cual pudo salir a exteriores para realizar trabajos diferentes.

Por otro lado, Gio aceptó que recuperar el ritmo, velocidad, "timming", será lo más difícil de retomar para el comienzo de la temporada, por lo que son fundamentales los juegos que se están desarrollando durante la pretemporada.

Tonight's intrasquad game will help with timing at the plate, says Gio Urshela. pic.twitter.com/RLbGvbV7Wg