Siguen los problemas para Yankees; Giovanny Urshela también se lesionó

Una muy mala racha atraviesa la novena de los Yankees de Nueva York debido a la gran cantidad de peloteros que tienen en la lista de lesionados y a la cual se añadió este viernes 28 de agosto el beisbolista colombiano Giovanny Urshela.

Según se informó en las últimas horas, el tercera base cartagenero no hará parte de la doble jornada ante los Mets de Nueva York por presentar un espolón en su codo derecho.

El cuerpo médico de los 'bombarderos del Bronx' no agregó a una lista de lesionados con algún día específico y se comunicó que será evaluado día a día para determinar su situación.

Ante la lesión de Urshela, ya son ocho las figuras de los Yankees que no están disponibles para el mánager Aaron Boone luego de conocerse los problemas que sufren Luis Severino, Tommy Kahnle, Zach Britton, James Paxton, DJ LeMahieu, Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Gleyber Torres.

Aaron Judge has been placed on the IL and Estevan Florial is set to make his MLB debut, @M_Marakovits reports. pic.twitter.com/ZAuVlTnamt