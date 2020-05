Sindicato de jugadores rechaza propuesta de MLB y hay incertidumbre con respecto a la temporada

Incertidumbre hay en el entorno del béisbol de las Grandes Ligas después de que se conociera este martes 26 de mayo que la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) rechazara la propuesta económica presentada por la MLB paa dar inicio a la temporada 2020.

Según medios internacionales, los peloteros terminaron "decepcionados" por el ofrecimiento que contemplaba importantes recortes en los salarios.

La MLB planteaba que los deportistas mejores pagados recibirán un mayor recorte, mientras que los que devengan menos pago se someterán a bajos recortes.

ESPN informó que un pelotero que gane 35 millones ganaría 7,8 en la temporada 202, mientras que alguno que haya firmado por 10 millones obtendrá 2,9 y finalmente quien gane un millón recibiría 434 mil dólares.

Tras conocerse dicha información, se generó más incertidumbre sobre si habrá o no temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas, teniendo en cuenta que en algún momento se estipuló iniciar los juegos en la primera semana de junio, plan que evidentemente no se cumplirá, por lo que con el transcurrir de los días se va produciendo la idea de que no se iniciará el torneo en el año.