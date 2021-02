Urshela comenzó su pretemporada y el mánager de Yankees espera tenerlo en el 'opening day'

Todo está listo para que comiencen en firme los entrenamientos de primavera del béisbol de las Grandes Ligas, después de que los lanzadores y receptores, como es habitual, se pusieran esta semana bajo las órdenes de cada una de sus organizaciones para iniciar la puesta a punto.

Una de las novedades que se registró en los Yankees de Nueva York fue la presencia del pelotero colombiano Giovanny Urshela. El tercera base, así como otros compañeros, anticipó el arranque de su pretemporada teniendo en cuenta que está en la última parte de su recuperación tras haber sido sometido a una cirugía para que se le retirara un espolón ósea que tenía en el codo derecho y que lo afectó en la atípica campaña del 2020.

Urshela ha realizado desde hace algún tiempo trabajos de lanzamientos y bateo en donde ha puesto a prueba su brazo.

Durante la jornada del jueves, el colombiano se exigió aún más al desarrollar repeticiones de recepción en la esquina de la tercera base y un posterior lanzamiento a primera base, una situación común durante gran parte de la temporada, y a la cual respondió muy bien.

Some reps at the hot corner for Gio Urshela... #yankees @Urshela10 pic.twitter.com/KKLimFr0ob