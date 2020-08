Urshela, primer tercera base de los Yankees que conecta un 'Grand Slam' desde 1976

El beisbolista colombiano Giovanny Urshela sigue consolid√°ndose en las Grandes Ligas con la organizaci√≥n de los Yankees de Nueva York, pero¬†a pesar de que la temporada 2020 dio inicio el pasado 23 de julio y ha jugado todos los partidos de la novena del 'Bronx', Urshela empez√≥ a revalidar lo hecho el a√Īo anterior este fin de semana¬†al ser protagonista en la serie frente a Medias Rojas de Boston.

Y es que el pelotero cartagenero sigue demostrando una soberbio seguridad en la parte defensiva ocupando su posición de tercera base al impedir que los equipos rivales filtre pelotazos por la esquina caliente.

Le puede interesar: Giovanny Urshela logró su primer 'Grand Slam' en las Grandes Ligas

Gio doing it all tonight ūüėß pic.twitter.com/YThLFPu7qy