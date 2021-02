Yankees Vs. Azulejos y Tigres Vs. Indios abrirán la temporada 2021 de las Grandes Ligas

La organización de las Grandes Ligas dio a conocer el calendario de la temporada del 2021, la cual dará inicio el jueves 1 de abril con los juegos entre Yankees de Nueva York frente a Azulejos de Toronto y Tigres de Detroit ante Indios de Cleveland. En total, el día inaugural contará con 15 compromisos.

También se destacan los partidos entre Rockies de Colorado frente a los actuales campeones los Dodgers de Los Ángeles. Los Nacionales de Washington enfrentarán a los Mets de Nueva York y los Angelinos de Los Ángeles chocarán con Medias Blancas de Chicago.

La idea de la MLB es que por primera ocasión desde 1968 todos los equipos disputen su primer juego de la temporada en el 'Opening Day'

Los otros juegos son: Orioles de Baltimore frente a Medias Rojas Boston y Mellizos de Minnesota ante Cerveceros de Milwaukee. Piratas de Pittsburgh con Cachorros de Chicago; Bravos de Atlanta se medirá a Phillies de Filadelfia; Cardenales de San Luis visitarán a los Rojos de Cincinnati. Rangers de Texas en chocará con Reales de Kansas City; Rays de Tampa Bay jugarán con Marlins de Miami. Arizona Diamondbacks jugará con Padres de San Diego; Astros de Houston visitarán Oakland y Gigantes de San Francisco enfrentarán a Marineros de Seattle.

Según el calendario, la temporada regular deberá terminar el 3 de octubre después de que cada equipo haya disputado 162 juegos.

Otras fechas especiales que se programaron fueron:

Día Jackie Robinson (15 de abril): Rockies Vs. Dodgers.

Juego del 'Field of Dreams (12 de agosto): Yankees Vs. Medias Blancas

Clásico de las Pequeñas Ligas (22 de agosto): Angelinos Vs. Indios

El Juego de las Estrellas fue programado para el 13 de julio en el SunTrust Park de Atlanta, mientras que Yankees enfrentarán a los Medias Rojas el 15 de julio.

El primero duelo de Yankees y Mets será el 11 de septiembre en el Citi Field