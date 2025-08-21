A Egan Bernal lo descartan en la Vuelta a España: no es aspirante al título

Egan Bernal no es aspirante al título de la Vuelta a España

A pesar de tener en su palmarés los títulos del Giro de Italia y de la Vuelta a España, el colombiano Egan Bernal no es considerado como "aspirante a la general" por parte del danés Jonas Vingegaard.

El ciclista del Visma Lease a Bike aseguró en rueda de prensa previa al inicio de la carrera que sus grandes rivales para el título de La Vuelta son el español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida del UAE Team Emirates.

"Creo que son los principales aspirantes a la general y los que hay que tener en cuenta son Ayuso y Almeida. Es un equipo muy fuerte. Tienen dos corredores y dos cartas", dijo.