Jue, 21/08/2025 - 14:05
A Egan Bernal lo descartan en la Vuelta a España: no es aspirante al título
Egan Bernal fue confirmado como líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España.
El colombiano Egan Arley Bernal fue confirmado este jueves como el líder del INEOS Grenadiers para la edición 80 de la Vuelta a España que dará inicio el sábado 23 de agosto.
Bernal afrontará la carrera ibérica como gran objetivo de la temporada, después de haber ocupado la séptima posición en la clasificación general del Giro de Italia.
Egan Bernal no es aspirante al título de la Vuelta a España
A pesar de tener en su palmarés los títulos del Giro de Italia y de la Vuelta a España, el colombiano Egan Bernal no es considerado como "aspirante a la general" por parte del danés Jonas Vingegaard.
El ciclista del Visma Lease a Bike aseguró en rueda de prensa previa al inicio de la carrera que sus grandes rivales para el título de La Vuelta son el español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida del UAE Team Emirates.
"Creo que son los principales aspirantes a la general y los que hay que tener en cuenta son Ayuso y Almeida. Es un equipo muy fuerte. Tienen dos corredores y dos cartas", dijo.
Egan Bernal tiene motivación extra para la Vuelta a España
Después de haber sido confirmado como líder del INEOS Grenadiers, el colombiano Egan Bernal se mostró optimista con la posibilidad de disputar la general de la Vuelta a España.
Bernal aseguró que el ritmo agresivo le podría beneficiar.
"Estoy deseando liderar a los INEOS Grenadiers en la Vuelta de este año. Es una carrera que siempre ofrece un ritmo agresivo e impredecible, y eso es lo que disfruto. Mi preparación ha sido buena, y con el equipo que traemos podemos tener confianza. Empezar en Italia también me da una motivación extra después de tantos momentos especiales corriendo allí", dijo Egan.
Antena 2
Antena 2