A falta de dos etapas para el final se cancela el UAE Tour por el coronavirus

El Tour de los Emiratos Árabes Unidos que se disputa desde el pasado día 23 y debiera terminar el sábado 29, ha sido suspendido por el coronavirus, según acaban de informar fuentes de RCS, empresa organizadora del Giro de Italia y pruebas como la Tirreno Adriático y Milán San Remo y la emiratí.

La expansión del coronavirus por algunos países ha influido de manera letal sobre la prueba ciclista a falta de dos etapas para su finalización.

Le puede interesar: Nómina de la Selección Colombia de Taekwondo que disputará el Clasificatorio Olímpico

Sobre las 19.45 horas de la tarde (16.45 en España), tanto los equipos participantes como miembros de la organización y medios informativos, recibieron una nota para establecer la prohibición de salir de los hoteles.

It is reported that @uae_tour is cancelled due to the situation with #coronavirus However, we are waiting for the official communication from the organization of the race. #UAETour