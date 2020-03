"A los ciclistas nos tienen tachados": cruda crítica de Egan Bernal contra el antidoping

Egan Bernal pasa su cuarentena obligatoria en casa, a la espera que el tema sanitario del mundo se solucione pronto y poder regresar a la competencia. El actual campeón del Tour de Francia era firme candidato a retener su título, pero ni siquiera pudo correr en la París Niza por las decisiones de seguridad del INEOS en medio de la pandemia.

En medio de todo ello, Win Sports publicó una completa entrevista con el pedalista colombiano, donde tocó varios temas de su actualidad y futuro, entre todo ello, opinó sobre el dopaje que flagela al deporte, pero que tiene a los ciclistas en jaque desde hace varios años; incluso varios suspendidos casi de por vida y con procesos inciertos.

“No he seguido mucho el tema del dopaje, pero es algo que tienen que respaldar. A un ciclista como Fabián Puerta no lo pueden dejar tirado, porque es un corredor que le dio tanto a nuestro país y no se le puede tachar sin saber si de verdad fue la carne o no. No es normal que a él no le solucionen y a Farah (Robert) le solucionen tan rápido”, señaló Egan sobre esta problemática y la buena noticia que recibió meses atrás el tenista colombiano tras un mes de suspensión por parte de la ITF.

“A los ciclistas nos tienen tachados con el doping. En otros deportes un deportista va infiltrado a competir y es el duro. En cambio, en ciclismo, porque tiene su pasado oscuro, es muy controlado. A mí me hacen controles a cada rato y pasa algo como lo de Fabián que era la primera prueba y a él no lo ayudan y a otros deportes sí los ayudan", enfatizó el colombiano.

Entre otras cosas, Egan también mencionó que el recorrido del Tour de Francia 2019 se acomodó mucho a sus características y que después del ascenso al mítico Tourmalet, su equipo pensó en serio en su nombre como nuevo líder y a la postre campeón de la ronda gala.