"A Míkel Landa le faltan pelotas..." Durísimo dardo al español desde el Movistar Team

Luego de un 2019 convulsionado que le dejó al Movistar Team un título del Giro de Italia y la marcada discordia entre sus principales corredores, varios de los más importantes se fueron y eso sigue generando repercusiones.

Además de Nairo Quintana, quien se fue para el Arkea Samsic, también partió el español Mikel Landa hacia el Bahrein Mclaren. El atrevido corredor generó mucha empatía en la escuadra telefónica por su nacionalidad y se hablaba del ‘Landismo’ en las grandes carreras. Sin embargo, ya con el tema más frío, desde el propio Movistar analizaron con dureza las falencias del pedalista.

Maximilian Sciandri, director deportivo de Movistar, señaló en el programa español ‘Coche Barredora’ y en declaraciones recogidas por ‘Mundo Deportivo’: “Landa tiene un potencial increíble. Es evidente que le faltan grandes resultados en términos de podios o victorias en grandes vueltas, pero tiene el motor y la capacidad de hacerlo. Creo que a veces le faltan pelotas para decir ‘vamos a hacerlo sin pensar en las consecuencias, si la jodo, no pasa nada’”.

Y continuó haciendo la crítica, pero reconociendo sus cualidades: “Es un excelente escalador, pero debería mostrar más determinación y malicia. Comenzar como capitán en un equipo lo afecta psicológicamente, siente el peso de las predicciones. Mientras está acostumbrado a perseguir, a disparar desde atrás, funciona bien; en esos días cuando siente la inspiración y sin demasiadas responsabilidades es brillante”.

Y cerró hablando del extremo cariño y respeto hacia el Movistar Team: “El equipo lleva 40 años y lo ha ganado casi todo. Es un equipo fantástico, casi como una familia, pero Eusebio (Unzue) me trajo para iniciar un cambio lento, que se basa en explotar distintas áreas” y advierte que Movistar “no tiene que cambiar, pero sí explorar otras opciones y hacer pequeños cambios. No me gustaría verlo convertido en un Ineos, un Bora o un BMC”.