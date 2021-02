Agencia Mundial Antidopaje prohíbe nueva sustancia y el ciclismo lo celebra

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha decidido prohibir los glucocorticoides en competición a partir del 1 de enero de 2022, decisión que ha sido acogida "con satisfacción" por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Los glucocorticoides, hormonas que se utilizan para que el organismo resista situaciones de estrés, se alejarán del deporte y del ciclismo, hecho que ha celebrado a través de un comunicado el presidente de la UCI, el francés David Lappartient.

"La decisión de generalizar la prohibición de los glucocorticoides en competición es un paso más en la protección de la salud de los deportistas, especialmente de los ciclistas, asunto que formó parte de mis compromisos de campaña en 2017 tras la prohibición del tramadol en competición desde 2019 y la implementación de un protocolo de manejo de conmociones cerebrales en 2021", ha señalado Lappartient.



Para el dirigente galo se trata de "un progreso nuevo e importante para la salud de los atletas de alto nivel, un tema central de la Agenda 2022".



" Me complace que la prohibición de los glucocorticoides sea competencia de la AMA. Me gustaría agradecer esta decisión que representa un avance para el deporte en general y el ciclismo en particular ", explica David Lappartient en un comunicado de prensa de la UCI.

Todos los glucocorticoides administrados, especialmente por vía oral, intravenosa e intramuscular, ya están prohibidos en competición.



Sin embargo, esta decisión también verá la prohibición competitiva, a partir de 2022, de las inyecciones periarticulares, intraarticulares, peritendinosas intratendinosas, epidurales, intratecales, intrabursales, intralesionales, intradérmicas y subcutáneas