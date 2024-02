Agüero cerca de volver al fútbol profesional: este sería el nuevo equipo del argentino

Sergio el 'Kun' Agüero podría estar de regreso en el fútbol profesional. El ex delantero, que se retiró tras que se le descubriera un problema cardiaco en su paso por el Barcelona, tendría la chance de volver a las canchas.

En un streaming realizado por su cuenta de Twitch, el atacante con pasado en la Selección Argentina reveló que su estado físico ha mejorado bastante. El ídolo del Atlético de Madrid y Manchester City publicó uno de los audios que le envió su cardiólogo sobre la chance de volver a jugar.

Con una notable felicidad, el atacante con pasado en el balompié europeo le contó a sus seguidores que hay un chance de que vuelva al fútbol profesional.

Durante el en vivo con sus fans, el Kun puso a reproducir el audio enviado por su especialista: “Si me llama Carlitos Tevez, ¿qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. No es mala jugar de doble 9 con Ávalos”, dijo inicialmente el ex 9 de Independiente.

A lo que su cardiólogo le confirmó: “¿Qué haces Sergio? Escúchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo”.

Para el doctor, el campeón de la Copa América 2021 tiene muchas opciones de volver: “Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”.

Por ahora habrá que esperar como avanzan las pruebas físicas para Agüero. El argentino tiene opciones para estar de nuevo en activo y todo apunta a que su club sería Independiente de Avellaneda.