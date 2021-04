Alaphilippe se rinde ante Tadej Pogacar, tras el final de la Lieja Bastoña Lieja

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), de nuevo segundo en la Lieja Bastoña Lieja una temporada después, felicitó al ganador esloveno Tadej Pogacar tras su triunfo en el tercer monumento del año, quien según el campeón mundial obtuvo "una victoria maravillosa".



"El comienzo del esprint fue bueno para mí, pero Pogacar tomó un gran impulso desde atrás detrás y me superó. Enhorabuena para él, ha conseguido una victoria maravillosa".



La pasada temporada Alaphilippe perdió la Lieja por un exceso de confianza, al ser rebasado por Roglic en la misma línea cuando pensaba que ya había ganado. Esta vez, por algo más de margen perdió ante otro ciclista esloveno, cuatro días después de imponerse en la Flecha Valona ante aquel rival.



"El miércoles conseguí una gran victoria y ahora estar en el podio con el ganador del Tour de Francia es un gran resultado".

Así fue la carrera:

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) apuntó el primer monumento a su palmarés como vencedor tras un esprint entre 5 corredores de la 107 edición de la Lieja Bastoña Lieja, superando por centímetros al campeón del Mundo Julian Alaphilippe y Alejandro Valverde (Movistar) cuarto en el día de su 41 cumpleaños.



Pogacar, de 22 años, ganador del Tour de Francia 2020, se hizo mayor en las clásicas con un triunfo emocionante por velocidad, dentro de un grupo de 5 elegidos. Supero en la última recta a Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), quien como el año pasado se quedó con la miel en los labios por escasos centímetros.



La tercera plaza fue para el francés David Gaudu (Groupama) y la cuarta para Alejandro Valverde, quien se lanzó de lejos para sorprender, pero el murciano no se pudo regalar su quinto título en la "Decana" de las clásicas el día de su 41 cumpleaños. Quinta plaza para el canadiense Michael Woods (Israel Start Up), el corredor que propició la escapada definitiva.