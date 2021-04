Alarma sub 23: la opinión de Héctor Urrego

El impresionante auge que ha tomado la práctica del ciclismo competitivo en todo el país se refleja en la cantidad de inscritos para carreras como las Vuelta del Porvenir, Futuro y Juventud o sub- 23, en cada una de las cuales se inscriben más de 200 corredores y podrían ser 300 si la Federación Colombiana de ciclismo como organizadora lo permitiera, aspecto al que no es posible llegar.

Tanto como sucede con el futbol, también el joven ciclista que abraza la práctica de este deporte lo hace con el deseo de convertirse en PROFESIONAL y lo convierte en su forma de vida, abandonando muchas veces estudios u otros trabajos diferentes al rudo deporte del ciclismo. También dedica su tiempo a entrenarse con el sueño de llegar un día a Europa convertirse en una estrella como tantos de sus compatriotas a quienes tiene como ejemplo para seguir.

Pero hay una realidad que debemos saber que existe, aprender y enseñar a enfrentarla, evitando estrellarse contra ella y tiene que ver directamente con la FALTA DE EQUIPOS ÉLITE en el lote nacional a donde puedan llegar una buena entidad de todos estos jóvenes que cada año dejan de ser sub- 23 y se convierten en mayores o ÉLITE.

Y ellos necesitan un puesto de trabajo puesto que esa misma realidad enseña – con cifras en la mano- que no son más de media docena los que logran irse a un equipo en el exterior, no pasan de una docena los que son fichados por equipos colombianos cuya cantidad hoy no está en proporción con las necesidades laborales de tanto ciclista y más bien se cuentan con facilidad unos 20 o 30 ciclistas que se quedan en el país, sin rumbo fijo y deben regresar a las aulas o a puestos de trabajo convencionales, perdiéndose lamentablemente una cantidad inconmensurable de talento.

Como consecuencia, es aquí donde aparece la pregunta del millón: ¿Qué hacer para que no se pierdan y puedan asegurarse la continuidad de sus procesos?

La respuesta es simple y está en la CREACION DE MAS EQUIPOS ÉLITE a donde puedan llegar una buena cantidad de estos talentos para enriquecer el lote nacional y seguir en la vitrina de los veedores internacionales.

Esa creación de nuevos equipos, es talvez el único camino posible y estaría hoy en manos de los gobiernos departamentales junto a la empresa pública y privada a los que se debería acudir en el plan de socializar y convencer por parte de la FCC y el Min Deportes, para la creación de EQUIPOS REGIONALES que se conviertan en objetivo de cada joven en su departamento y permitan una sana competencia entre regiones como ya sucedió hace años. Esto , obviamente aparte del adefesio que ya se presentó como proyecto de Región Central que significaría en caso de ejecutarse , la liquidación del ciclismo e 6 departamentos por la manera como está concebido.

Ya están demostradas hasta la saciedad – nacional e internacionalmente - las bondades del ciclismo como vehículo publicitario y la viabilidad de esta clase de equipos patrocinados por licoreras, loterías, gobernaciones, alcaldías, empresas de energía, telefonía, entidades bancarias , empresas productoras de alimentos y elementos de consumo popular, etc., etc., etc. ,lo que no hace difícil un intento por atraer a quienes ya estuvieron en este deporte como apoyos indispensables , contribuyeron al engrandecimiento del ciclismo en Colombia y a su progresión para llegar hasta donde estamos hoy.

Esa misma realidad indica que el camino hay que seguirlo, la vida continúa, el Tour ya se ganó como conclusión de un episodio, pero es el comienzo de otro capítulo que requiere urgentemente atender el llamado de quienes se vienen quedando a la vera del camino por falta de trabajo en el lote del ciclismo cuando apenas se ha cruzado la barrera de los 23 años y el futuro en lugar de ser brillante y promisorio, en la mayoría de los casos se torna oscuro e incierto. Cierro preguntándome si será posible evitar que esto siga sucediendo.