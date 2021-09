Alberto Contador critica fuertemente a 'Superman' López: "Nunca lo había vivido"

Se siguen conociendo repercusiones sobre el polémico abandono de Miguel Ángel López de la Vuelta a España, cuando tras quedarse cortado no siguió una indicación del Movistar Team y decidió bajarse de la bicicleta sin previo aviso en la penúltima etapa.

Ya el corredor colombiano no sigue en el equipo telefónico y espera definir su futuro lo antes posible. Precisamente sobre la situación que vivió en Movistar, el histórico exciclista Alberto Contador opinó en entrevista con 'A Diario'.

El español criticó la actuación de 'Superman' y afirmó que le sorprendió lo ocurrido; asimismo, dejó claro que el equipo siempre es el que toma las decisiones en la carretera.

"Nunca había vivido lo de 'Superman' López. Estaba cubriendo la vuelta y me puse a preguntar al equipo y nos dijeron que se bajó, que no quería seguir. Luego vimos la versión del corredor, estaban diciendo una dirección que no compartía, la de no tirar cuando él estaba peleando por el tercer puesto; por ese lado entiendo que no le gustara", dijo el corredor.

"Cuando tú firmas el contrato, tienes una cláusula en la que tienes que seguir las órdenes del equipo. Para la rescisión del contrato supongo que se habrán acogido a esa cláusula", agregó.

Según las últimas versiones del mercado, Miguel Ángel López estaría muy cerca de regresar al Astana, equipo donde brilló en el pasado y consiguió estar en el podio del Giro de Italia y la Vuelta a España.