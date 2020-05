Alberto Contador destaca a Evenepoel sobre Egan Bernal

Alberto Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes por etapas y uno de los 7 de la historia que lo consiguieron, asegura que "nunca había visto un talento como el de Remco Evenepoel", la perla del ciclismo belga, de 20 años, que pasó de juvenil a profesional, en cuyo campo ya destacó la pasada temporada ganando, entre otras pruebas, la clásica de San Sebastián y la plata en el Mundial contrarreloj.

Para el español, Evenepoel es uno de los ciclistas que brillará en el mundo y se encuentra en el nivel del colombiano Egan Bernal, quien ganó el Tour de Francia 2019.

"Estoy convencido de que Evenepoel luchará por la victoria en el Giro. Sus números de rendimiento indican que ya puede luchar por la victoria en una grande. Competir en el Giro para debutar es una buena opción por su parte", comentó.



Según explicó Contador, retirado en 2017 como profesional, "para disputar la victoria en el Tour necesitas un equipo muy fuerte en la montaña y eso, Evenepoel no lo tendría en el Deceuninck-Quick Step".



"Ese talento aún no lo he visto en mi vida. Hace cosas increíbles. Ganó la Clásica San Sebastián, la crono del Europeo, el Tour del Algarve... Evenepoel es un corredor nunca visto antes, aunque, obviamente, Eddy Merckx sigue siendo el más grande, pero fue otra época. Ahora los corredores se especializan más", señaló el excorredor madrileño en VRT.

Remco Evenepoel, ganador esta temporada de la Vuelta a San Juan y Vuelta al Algarve, tiene previsto debutar este año en el Giro de Italia, programado entre el 3 y 25 de octubre. EFE