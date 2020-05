Alberto Contador pone a Egan Bernal al nivel de Marco Pantani

Alberto Contador, exciclista español campeón de las tres grandes, es hoy en día una voz autorizada para analizar el ciclismo mundial. El ibérico habló con el diario La Gazzetta dello Sport y se refirió a Egan Bernal, actual campeón del Tour de Francia, pues para él se convertirá en una de las estrellas más grandes del pedal.

Incluso, el Contador se animó y comparó a Bernal con el gran 'Pirata' Marco Pantani, quien logró ganar un Giro de Italia y el Tour de Francia en una misma temporada.

Mire acá: "Si Froome ve que Egan es superior, quizá se tiene que plantear su salida"

"Creo que Bernal será el primero en ganar el doblete Giro-Tour desde Pantani", opinó el español y agregó que "antes Indurain, Pantani y Armstrong eran líderes únicos y ahora Ineos puede ir al Tour con tres ganadores como Bernal, Thomas y Froome".

Asimismo, Contador analizó cuál podría ser la clave para pelear ambas competencias sin tener que martirizarse y perder buena parte de energía, teniendo presente que el Giro acaba y semanas después inicia el Tour, una competencia más complicada aún.

"Estar al nivel de forma necesario en el Giro y el Tour no es imposible, pero debes tener siempre un equipo a tu al rededor. Sobre todo, en el Giro, para no tener que trabajar cuando te atacan. Pongo de ejemplo el Giro de 2015. Me enfrenté al Astana de Aru y Landa. Eran fortísimos y cuando aceleraban me quedaba solo. Me las apañé para ganar, pero gasté más energía de la esperada, y lo acabé pagando en el Tour", resaltó.

Puede ver: La solución que ayudaría a Egan, Nairo y Rigo para correr el Tour de Francia

Alberto Contador, uno de los grandes de los últimos años en el ciclismo mundial, se animó a contar por qué su admiración por el fallecido Pantani, que marcó una historia importante en el deporte de las bielas.

"¡Recuerdo cuando Pantani ganó en Oropa en 1999 después de que se le saliera la cadena. Me acuerdo de todo, de cada posición que recuperó. Fue una exhibición, una etapa mítica. Me gustaba mucho Pantani porque hacía acciones inesperadas y rompía los patrones habituales. También he sido así y Pantani ha tenido mucha influencia en mí y en mi forma de correr", concluyó.