Alejandro Valverde es nuevo técnico de España: revolcón

El ciclismo español confía en el "bagaje" de Alejandro Valverde, corredor profesional durante 20 años, en los que ganó una Vuelta a España, once Clásicas y el Mundial de ruta en 2018, para ser seleccionador nacional, en medio de las dudas que genera Ruanda como organizador del Mundial 2025.



Ese fue el balance ofrecido este miércoles por el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, durante la presentación en Madrid del pentacampeón de la Flecha Valona como nuevo seleccionador nacional de ruta.



Valverde "es una persona que tiene un gran bagaje detrás", citó el mandatario federativo para explicar cómo será la gestión de egos dentro del equipo español.



"Creo que tiene las ideas muy claras de cómo debe liderar este proyecto y creo que los corredores le tienen muchísima admiración y, sobre todo, respeto. Eso es importante para poder liderar un bloque de grandes estrellas", dijo.



Vicioso indicó que, para él, Valverde "era la única opción para ser seleccionador" y recordó que, dos años atrás, después de que el murciano hubo dejado la actividad profesional, le explicó su deseo de que liderase la selección si él alcanzaba la presidencia, lo que se concretó recientemente.

El presidente de la RFEC se refirió a las complicaciones político-sociales de Ruanda para organizar el Mundial de 2025 y expresó algunas dudas, que deberían solventarse en las próximas semanas.



"Estuvimos hace dos semanas en el Congreso de la UCI y el presidente (de la UCI), David Lappartient, nos transmitió su intención de continuar con la organización del Campeonato Mundial en Ruanda, pero es cierto que ahora mismo hay una alerta por parte de las autoridades europeas, en la que nos aconsejan no celebrar este evento allí", explicó.



Vicioso argumentó que "es cuestión de tiempo y de ver lo que va sucediendo estas semanas".



"Yo creo que la semana que viene sabremos ya de primera mano si este campeonato mundial seguirá hacia delante o habrá otras opciones, pero hay que esperar", señaló el presidente de la Federación española.

No obstante, aclaró que "el Mundial de Ruanda no está en el aire", pero admitió que "con esa alerta que tiene la Unión Europea, es cierto que hay que esperar un poco a que vayan pasando estas semanas para ver si han buscado una solución o definitivamente o se busca otra alternativa".



Vicioso dijo que, en estos momentos, no hay otra alternativa "porque la primera opción es Ruanda".



"Esperemos que mañana, una vez que finalicen las elecciones del COI, veamos qué es lo que sucede y la semana que viene pues ya veremos realmente si es posible, si sigue en pie o tendremos que ir a otro lugar", concluyó.