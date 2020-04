Alejandro Valverde pone en 'jaque' el ciclismo en este 2020

Alejandro Valverde, campeón mundial en 2018, de 39 años, no se muestra demasiado esperanzado de cumplir con el calendario propuesto por la UCI. A pesar de que la semana pasada se llegó a un acuerdo para hacer el Tour de Francia entre agosto y septiembre, además de buscar facilidades para el desarrollo del Giro de Italia, la Vuelta a España y las demás clásicas, el español no ve positivo el panorama del pedal.

"Queremos que vuelva la normalidad, pero veo complicado que este año podamos correr. Al principio de la cuarentena tenía esperanzas, pero ahora creo que no habrá carreras", dijo Valverde, quien no cree que se pueda correr con naturalidad en lo que resta de este año, por consecuencia no podría haber ciclismo.

Y es que el murciano se pone a pensar cuáles podrían ser los protocolos de seguridad en una competencia con un pelotón tan grande y varios aficionados alrededor de los ciclistas en la carretera.

Por otro lado, pese a que otros corredores han recibido una buena dosis de moral con la planificación del calendario, las manifestaciones de otros protagonistas del ciclismo demuestran el poco convencimiento que hay sobre la posibilidad de reanudar la temporada.

En este aspecto cabe recordar que el equipo Ineos, donde milita Chris Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas y Richard Carapaz, lo ha dejado claro a través de su director, Dave Brailsford.

"Nos reservaremos el derecho a retirarnos si lo creemos necesario. Si la carrera sigue adelante, participaremos, pero igualmente analizaremos la situación y cómo se van desarrollando las cosas, como hicimos con la París-Niza", señaló.

Por el momento, la Unión Ciclística Internacional (UCI) seguirá estudiando las mejores opciones para retomar actividades y que esto no afecte la salud de los deportistas.