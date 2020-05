Alejandro Valverde se refirió a su retiro del ciclismo y habló de fechas

Alejandro Valverde, ciclista español del Movistar, dijo este viernes que debido a la pandemia global de coronavirus que ha obligado a modificar todo el calendario de competiciones, no puede asegurar que no siga un año más como profesional, hasta 2022.



Valverde, con 40 años recién cumplidos, tenía decidido retirarse como profesional en 2021, pero ahora, tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y estar gran parte de 2020 sin competir, no descarta seguir una temporada más.



"Después de todo lo pasado, que no nos han dejado correr este año por las circunstancias de la pandemia, ya no sé si 2021 será mi último año como profesional", dijo Valverde, en un Instagram Live organizado por Movistar.



"Hasta que apareció la COVID-19 tenía decidido que 2021 sería mi última temporada, pero después de lo que ha pasado no puedo asegurar que no siga más allá de 2021 y que hable con Eusebio Unzué (manager de Movistar) para alargar otro año más mi carrera deportiva", confesó.

El ciclista murciano declaró que esta grave situación que se vive por el coronavirus hay que afrontarla con "la máxima seguridad posible" y se deben "tomar riesgos para salvar puestos de trabajo y la economía en el deporte y el ciclismo", concluyó.