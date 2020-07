Alto del Sote, subida "esencial", según Nairo Quintana, para los ciclistas colombianos

Hace algunos días, el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana dio varias declaraciones en las cuales crítico la labor de algunos representantes que se llevan del país a los corredores en edades muy temprana, además cuestionó la conformación de la Selección Colombia para el Tour del L'Avenir, pero también habló de la vías que tiene Colombia para entrenar y destacó un alto, al cual destacó como esencial.

Se trata del Alto del Sote, el cual está ubicado a 56 kilómetros de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Según Quintana, esta subida es esencial para el trabajo de los ciclistas colombianos, no por su dureza, si no por los constantes cambios en la altitud.

Le puede interesar: 'Supermán' López y el selecto grupo de ciclistas que estarán en la Mont Ventoux Denivele Challenge

“Alto del Sote, es esencial para nuestro entrenamiento. No es que sea realmente dura esa subida, sino que no hay un interesante cambio de altitud, porque el porcentaje de inclinación no lo es tanto”, dijo Nairo en diálogo con El Leñero.

El Alto del Sote tiene una altitud máxima de 3.113 metros sobre el nivel de mar, cuenta con una distancia total de 47,3 kilómetros partiendo desde Moniquirá, con un desnivel total de 1449 metros y una inclinación promedio de 6,6%.

Lea también: La UCI canceló el Campeonato Mundial de BMX 2020

Los ciclistas que quieran afrontar este desafío, deberán desplazarse a Moniquirá, donde encontrarán una altitud de 1675 metros y una temperatura promedio de 20°. Desde dicha población comienza el recorrido con una distancia de 12 kilómetros en constante ascenso a un desnivel entre 5% y 7% hasta llegar al Alto de la Cumbre.

Posteriormente se afrontarán 10 kilómetros donde la altitud ya llega a los 2500 metros y una baja temperatura. Tras superar Arcabuco, se vislumbra el Alto del Sote, con la altura máxima de 3113 metros sobre el nivel del mar, y con un drástico cambio de clima frío.