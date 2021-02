Álvaro Hodeg, confirmado por el Deceuninck para el inicio de las clásicas de Bélgica

La temporada del ciclismo internacional prendió motores con las primeras pruebas por etapas en territorio francés y este fin de semana del 27 y 28 de febrero se dará apertura a las tradicionales clásicas belgas con el desarrollo de la Omloop Het Nieuwsblad y de la Kuurne-Bruselas-Kuurne que se llevan a cabo en la región de Flandes

Hasta el momento, para estas dos pruebas se ha confirmado la participación de un corredor colombiano, se trata del velocista de 24 aso Álvaro José Hodeg Chagüi del Deceuninck - Quick Step.

Hodeg fue anunciado por su escuadra para la Kuurne-Bruselas-Kuurne del domingo 28 de febrero y para Le Samyn del martes 2 de marzo.

Former winner of the race @flosenech and best sprinter of all time @MarkCavendish will be in action for #TheWolfpack next week, at Le Samyn: https://t.co/dYidGYzsUr pic.twitter.com/GHGk9UVqBp