Álvaro Hodeg fue segundo en la primera etapa del Tour Poitou-Charentes y es líder de los jóvenes

El ciclista colombiano de 23 años Álvaro José Hodeg Chagüi del equipo belga Deceuninck-Quick Step ocupó la segunda casilla en al primera etapa de la edición 34 del Tour Poitou-Charentes que tuvo como ganador al francés Arnoud Démare en el embalaje final.

Démare se impuso en un emocionante sprint sobre la línea de meta luego de recorrer los 199,9 kilómetros del primer día de competencias que comenzó en Montmoreau y finalizó en Royan. El tercer lugar lo ocupó el alemán Alexander Krieger del Alpecin-Fénix.

El triunfo de Démare le permite al francés liderar además de la clasificación general, la tabla de los puntos, mientras que el segundo puesto de Hodeg lo pone como dueño de la clasificación de los jóvenes.

El también colombiano Hernando Bohórquez, del equipo kazajo del Astana, terminó en la casilla 44 sin perder tiempo.

Este viernes 28 de agosto se disputará la segunda fracción del Tour Poitou-Charentes, la cual comprenderá un recorrido de 186,3 kilómetros con inicio en Royan y línea de meta en Échiré.

