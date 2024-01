Álvaro Hodeg lo intentó y estuvo cerca de ganar en el Tour Down Under: general tras la etapa 3

Siguen las emociones del Tour Down Under en Australia con la disputa de la etapa 3, la cual tuvo un final en sprint tras los 145 kilómetros de recorrido entre Tea Tree Gully y Campbelltown. Allí se volvió a imponer el local Sam Welsford, del Bora-Hansgrohe, en una jornada donde Álvaro Hodeg estuvo batallando en el sprint final.

La fracción de este jueves comenzó con un puerto de tercera categoría en el inicio del trayecto para luego tomar un ligero ascenso a la altura del kilómetro 55, donde se registró una nueva batalla por quedarse con el premio en sprint en Mount Pleasant.

A diez kilómetros de la línea de meta se presentó un fuerte choque en el que corredores como Christian Scaroni y Samuele Battistella, ambos del Astana, se vieron seriamente afectados. Sin embargo, el equipo reportó que ninguno de ellos presentó fractura.

Ya en el embalaje final, el Bora apeló nuevamente a su buen trabajo de equipo para lanzar a Welsford rumbo al triunfo, superando en la línea de meta al italiano Elia Viviani, del INEOS Grenadiers, y al británico Daniel McLay, del equipo Arkea.

Por otra parte, Hodeg, el único colombiano que disputa esta edición del Tour Down Under, no pudo meterse de lleno en la lucha ante el denso grupo que estuvo peleando por la victoria. Sin embargo, logró terminar entre los diez primeros de la jornada.

En cuanto a la clasificación general, no hubo mayores cambios, por lo que el mexicano Isaac del Toro, compañero de Álvaro Hodeg en el UAE Emirates, se mantiene como el único líder con una diferencia de dos segundos sobre Corbin Strong, del equipo Israel Premier-Tech.

La etapa 4 del Tour Down Under tendrá un recorrido netamente llano con 136 kilómetros entre Murray Bridge y Port Elliot, donde el cordobés Hodeg tendrá una nueva oportunidad para pelear por el triunfo.

Tour Down Under 2024: clasificación general tras la etapa 3

1. Isaac del Toro (MEX-UAE Emirates): 10:16:04 horas

2. Corbin Strong (AUS-Israel Premier-Tech): a 0:02

3. Axel Mariault (FRA-Cofidis): a 0:05

4. Biniam Girmay (ERI-Intermarché): a 0:07

5. Stephen Williams (GBR-Israel Premier-Tech): a 0:07

11. Jhonatan Narváez (ECU-INEOS Grenadiers): a 0:10

110. Álvaro Hodeg (COL-UAE Emirates): a 5:01

