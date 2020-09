Álvaro Hodeg vuelve a competencia en la edición 64 del Tour de Eslovaquia

El ciclista colombiano Álvaro José Hodeg será la única cuota que tendrá el país en la edición 64 del Tour de Eslovaquia que dará inicio este miércoles 16 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 19 del mismo mes.

A pesar de que la prueba presenta un recorrido quebrado con exigencias montañosas, Hodeg será la principal carta del Deceuninck - Quick Step para los finales masivos.

La jornada inaugural se dividirá en dos pruebas. La primera será de 106 kilómetros con inicio y final en Zilina, mientras que después se disputará una contrarreloj individual de 7,1 kilómetros.

