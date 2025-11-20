Actualizado:
Andrés Iniesta llega al ciclismo y tendrá equipo en el World Tour
El español aparece como el cofundador de la nueva imagen de un polémico equipo de primer nivel.
El ciclismo internacional recibió este jueves 20 de noviembre una noticia de gran impacto: el histórico Israel Premier Tech dejará de existir y dará paso al NSN Cycling Team, un proyecto renovado que tiene como uno de sus cofundadores al exfutbolista español Andrés Iniesta, quien entra de lleno al World Tour. El anuncio fue oficializado por la nueva estructura a través de un comunicado.
El cambio surge tras la alianza entre NSN (Never Say Never) -empresa internacional de deportes y ocio- y Stoneweg, plataforma global de inversión con sede en Ginebra. Ambas compañías crearon una empresa conjunta para asumir el control de la estructura del antiguo Israel Premier Tech de cara a la temporada 2026.
Con esta transformación, el equipo adopta oficialmente el nombre NSN Cycling Team y pasa a ser una escuadra de nacionalidad suizo-española. Su operación será principalmente en España, con sedes establecidas en Barcelona y Girona, dos ciudades clave para el ciclismo europeo.
La presencia de Iniesta como cofundador de NSN marca un hito para el deporte, pues una de las grandes leyendas del FC Barcelona se vincula directamente al máximo nivel del ciclismo mundial. Su incursión empresarial amplía la proyección del nuevo proyecto y refuerza su identidad internacional.
El anuncio llega luego de una temporada llena de polémicas para el Israel Premier Tech, cuyas participaciones generaron protestas propalestinas en varias carreras, especialmente durante la Vuelta a España. Este ruido externo también aceleró los cambios internos.
A esto se sumó la retirada inmediata de Premier Tech como patrocinador. La empresa canadiense calificó como “insostenible” continuar, señalando que el contexto había “eclipsado” la razón de su compromiso con el equipo.
Ya desde meses atrás se había anticipado un distanciamiento de la identidad israelí, así como un paso al costado del propietario Sylvan Adams, quien anunció que dejaría de hablar en nombre del equipo. Todo esto abrió el camino a la reestructuración anunciada hoy.
Kjell Carlström, mánager general del nuevo NSN Cycling Team, aseguró que están “orgullosos” de iniciar esta etapa junto a NSN y Stoneweg. El equipo tendrá una concentración de pretemporada en los próximos días y en semanas venideras presentará sus nuevos colores y calendario competitivo.
A new chapter. A new vision.— NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 20, 2025
NSN and Stoneweg today unveil the NSN Cycling Team. pic.twitter.com/AUsomVZbs3
