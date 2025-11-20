Andrés Iniesta llega al ciclismo y tendrá equipo en el World Tour

El ciclismo internacional recibió este jueves 20 de noviembre una noticia de gran impacto: el histórico Israel Premier Tech dejará de existir y dará paso al NSN Cycling Team, un proyecto renovado que tiene como uno de sus cofundadores al exfutbolista español Andrés Iniesta, quien entra de lleno al World Tour. El anuncio fue oficializado por la nueva estructura a través de un comunicado.

El cambio surge tras la alianza entre NSN (Never Say Never) -empresa internacional de deportes y ocio- y Stoneweg, plataforma global de inversión con sede en Ginebra. Ambas compañías crearon una empresa conjunta para asumir el control de la estructura del antiguo Israel Premier Tech de cara a la temporada 2026.

Con esta transformación, el equipo adopta oficialmente el nombre NSN Cycling Team y pasa a ser una escuadra de nacionalidad suizo-española. Su operación será principalmente en España, con sedes establecidas en Barcelona y Girona, dos ciudades clave para el ciclismo europeo.

La presencia de Iniesta como cofundador de NSN marca un hito para el deporte, pues una de las grandes leyendas del FC Barcelona se vincula directamente al máximo nivel del ciclismo mundial. Su incursión empresarial amplía la proyección del nuevo proyecto y refuerza su identidad internacional.