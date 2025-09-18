Anticipan quién le ganará el Tour de Francia a Pogacar y Vingegaard

"Lo que estamos viendo es un Remco Evenepoel que está en constante crecimiento y quizá en un par de años pueda estar disputando el título del Tour de Francia", aseguró Contador, quien argumentó con base en la presentación que viene de hacer el belga en Juegos Olímpicos.

"Lo de Evenepoel en los Juegos Olímpicos fue impresionante Van Aert supo secar a Van der Poel y Remco contratacó por detrás. Hizo lo que nos tiene acostumbrados, ir cogiendo uno a uno y soltando uno a uno. Es que lo ha vuelto a hacer. Lo ha hecho en categoría juvenil y luego lo ha hecho en categoría profesional en los campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos", dijo el ciclista español, quien pone a Remco como uno de los mejores del mundo (séptimo en el ranking UCI).

Posteriormente Alberto Contador generó un interrogante: "¿Dónde esté el techo de Remco Evenepoel? No lo sabemos. Remco ha dado un paso muy importante y seguro que tiene mucha más confianza después haber subido al podio en el Tour de Francia".

"Ese año (2024) estuvo detrás de Pogacar y de Vingegaard pero estuvo sólido en la alta montaña que era lo que siempre se le atragantaba", comentó Contador, quien considera que Remco Evenepoel, tras ello, se consolidó como un ciclista integral.