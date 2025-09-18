Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 13:20
Anticipan quién le ganará el Tour de Francia a Pogacar y Vingegaard
En los últimos años se ha vivido una hegemonía por parte de estos dos ciclistas en la Grande Boucle.
Los últimos años el circuito World Tour UCI ha traído consigo una constante lucha entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard por el título del Tour de Francia, razón por la cual la expectativa constante corre por quién sería el pedalista que destrone al esloveno y al danés.
Puede leer: Movistar Team rompe el mercado: confirman a su nuevo 'escalador'
Alberto Contador, una voz autorizada del ciclismo mundial al poseer dos títulos del Tour de Francia, dos del Giro de Italia y tres de la Vuelta a España, habló acerca de quien, desde su perspectiva, podría ser uno de los próximos vencedores del Tour de Francia.
Alberto Contador dijo quién le arrebatará el título del Tour de Francia a Pogacar y Vingegaard
Según Alberto Contador, será Remco Evenepoel quien gane el Tour de Francia en 2026 o 2027, pues ve en el pedalista belga unas características difíciles de encontrar; no en vano acaba de ganar el Oro Olímpico en las dos modalidades y ya tiene un título de Vuelta a España en su haber.
En 2024, Evenepoel justamente terminó en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia, solo por detrás de Pogacar y Vingegaard. Ahora, el belga parece estar listo para ir en serio por el título.
"Lo que estamos viendo es un Remco Evenepoel que está en constante crecimiento y quizá en un par de años pueda estar disputando el título del Tour de Francia", aseguró Contador, quien argumentó con base en la presentación que viene de hacer el belga en Juegos Olímpicos.
"Lo de Evenepoel en los Juegos Olímpicos fue impresionante Van Aert supo secar a Van der Poel y Remco contratacó por detrás. Hizo lo que nos tiene acostumbrados, ir cogiendo uno a uno y soltando uno a uno. Es que lo ha vuelto a hacer. Lo ha hecho en categoría juvenil y luego lo ha hecho en categoría profesional en los campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos", dijo el ciclista español, quien pone a Remco como uno de los mejores del mundo (séptimo en el ranking UCI).
Le puede interesar: Egan Bernal sacudió el ranking UCI tras la Vuelta a España; posiciones de colombianos
Posteriormente Alberto Contador generó un interrogante: "¿Dónde esté el techo de Remco Evenepoel? No lo sabemos. Remco ha dado un paso muy importante y seguro que tiene mucha más confianza después haber subido al podio en el Tour de Francia".
"Ese año (2024) estuvo detrás de Pogacar y de Vingegaard pero estuvo sólido en la alta montaña que era lo que siempre se le atragantaba", comentó Contador, quien considera que Remco Evenepoel, tras ello, se consolidó como un ciclista integral.
Fuente
Antena 2