Anuncian oficialmente la sede del próximo Mundial de Ciclismo en Pista

Paraguay dio un paso histórico en el deporte mundial. Este viernes, el presidente Santiago Peña confirmó que el país será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en 2028, el evento más importante de la disciplina que organiza la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“Recibimos la confirmación oficial: Asunción será sede en 2028 del evento de ciclismo en pista más importante del planeta”, escribió Peña en su cuenta de X, celebrando lo que consideró un triunfo para la proyección internacional de Paraguay.

El mandatario destacó que cada vez más federaciones y organizaciones confían en el país para albergar competencias de primer nivel, al encontrar en la nación sudamericana organización, hospitalidad y pasión. “Paraguay vuelve a brillar en el mundo”, expresó.

La decisión se tomó en Kigali, Ruanda, durante el 194 congreso de la UCI. Así, Paraguay se convertirá en la quinta nación sudamericana en recibir este certamen anual que tiene lugar desde 1893 y que reúne a la élite del ciclismo de pista.