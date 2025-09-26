Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 21:58
Anuncian oficialmente la sede del próximo Mundial de Ciclismo en Pista
La decisión sobre la sede de la próxima cota orbital se tomó en el congreso de la UCI, en Kigali, Ruanda.
Paraguay dio un paso histórico en el deporte mundial. Este viernes, el presidente Santiago Peña confirmó que el país será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en 2028, el evento más importante de la disciplina que organiza la Unión Ciclista Internacional (UCI).
“Recibimos la confirmación oficial: Asunción será sede en 2028 del evento de ciclismo en pista más importante del planeta”, escribió Peña en su cuenta de X, celebrando lo que consideró un triunfo para la proyección internacional de Paraguay.
El mandatario destacó que cada vez más federaciones y organizaciones confían en el país para albergar competencias de primer nivel, al encontrar en la nación sudamericana organización, hospitalidad y pasión. “Paraguay vuelve a brillar en el mundo”, expresó.
La decisión se tomó en Kigali, Ruanda, durante el 194 congreso de la UCI. Así, Paraguay se convertirá en la quinta nación sudamericana en recibir este certamen anual que tiene lugar desde 1893 y que reúne a la élite del ciclismo de pista.
Uruguay fue el primero en organizarlo, junto a Italia, en 1968. Después lo acogieron Venezuela en 1977, Colombia en 1995 y 2014, y próximamente lo hará Chile en 2025. Con este anuncio, Paraguay se suma a la corta pero prestigiosa lista de anfitriones en la región.
El país guaraní no es ajeno a los grandes eventos. En los últimos años, Asunción ha sido epicentro de competencias como los Juegos Suramericanos 2022, los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y los Juegos Panamericanos Junior 2025.
Ahora, con la mira puesta en 2028, Paraguay buscará demostrar que está listo para estar a la altura de un Mundial de Ciclismo en Pista, un reto que le permitirá consolidarse como un referente deportivo en el continente.
