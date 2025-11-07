Anuncian salida del Movistar Team; el pedalista confesó la dura razón

Davide Cimolai deja en el aire su retiro como profesional

El pedalista que es profesional desde el 2010, dejó claro que la exigencia actual del ciclismo es bastante fuerte y que después de una larga carrera podría poner punto final, sin embargo, aseguró que podría estudiar algunas opciones que lleguen.

"Me hubiera gustado pasar otro año con Movistar Team, pero la idea de empezar de nuevo en un entorno diferente, sinceramente, no me interesa. Las carreras son cada vez más agotadoras y los entrenamientos más específicos. 16 años como profesional, he disfrutado de ellos, pero estoy en paz conmigo mismo. Ya no tengo nada más que pedir", dijo Cimolai.

"Estoy valorando algunas propuestas del entorno, pero diría que 2025 ha sido mi último año como profesional. Aun así, quiero sopesar bien mis opciones. Seguir es una posibilidad, sobre todo para ayudar a los jóvenes”, añadió el italiano.