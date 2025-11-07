Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 12:15
Anuncian salida del Movistar Team; el pedalista confesó la dura razón
El pedalista fue sincero y puso el retiro del ciclismo dentro de sus posibilidades.
El Movistar Team, uno de los equipos de ciclismo más tradicionales de la UCI World Tour ha tomado una radical decisión con uno de sus pedalistas, declinando la opción de renovar su contrato y dejando en el aire sus chances de continuar su carrera en este deporte.
El equipo donde compiten los colombianos Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Diego Pescador, analizó su plantilla de ciclistas y pensando en las competencias del 2026 ha decidido darle la despedida a uno de ellos.
El Movistar Team se despide de uno de sus velocistas
Se trata del italiano Davide Cimolai, pedalista de 36 años que no seguirá en el conjunto telefónico para el 2026 después de cumplir el contrato que lo vinculaba desde el 2023, velocista que tras conocer la decisión del Movistar Team dejó en el aire las grandes chances de su retiro como profesional.
"A principios de año me había fijado el objetivo de correr también en 2026, pero me he encontrado con una temporada muy exigente, tanto física como mentalmente. Para divertirme y rendir al máximo, necesito estar al 100%, porque no soy un fenómeno y ya tengo una cierta edad, pero este año nunca he alcanzado el nivel que quería", indicó Cimolai sobre el rendimiento en su última temporada.
Davide Cimolai deja en el aire su retiro como profesional
El pedalista que es profesional desde el 2010, dejó claro que la exigencia actual del ciclismo es bastante fuerte y que después de una larga carrera podría poner punto final, sin embargo, aseguró que podría estudiar algunas opciones que lleguen.
"Me hubiera gustado pasar otro año con Movistar Team, pero la idea de empezar de nuevo en un entorno diferente, sinceramente, no me interesa. Las carreras son cada vez más agotadoras y los entrenamientos más específicos. 16 años como profesional, he disfrutado de ellos, pero estoy en paz conmigo mismo. Ya no tengo nada más que pedir", dijo Cimolai.
"Estoy valorando algunas propuestas del entorno, pero diría que 2025 ha sido mi último año como profesional. Aun así, quiero sopesar bien mis opciones. Seguir es una posibilidad, sobre todo para ayudar a los jóvenes”, añadió el italiano.
