Arkea confirma la próxima carrera en la que estará Nairo Quintana

Nairo Quintana, flamante ganador del Tour de La Provence el pasado fin de semana, reaparece este viernes en el sur de Francia haciendo parte de la plantilla inscrita para correr el Tour de los Alpes marítimos y Var, conocida hasta el año pasado como el Tour del Alto Var.

Notre composition pour le Tour des Alpes Maritimes et du Var, du 21 au 23 février



Here’s the line up for le Tour des Alpes Maritimes et du Var, 21th to 23th,#Tousensemble pic.twitter.com/tJ08YE58S3