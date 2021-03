Arkéa confirmó el debut de Winner Anacona y Dayer Quintana en la temporada 2021

A pesar de que ya se han disputado varias carreras del calendario ciclístico internacional, aún hay corredores que no han hecho su primera aparición ya que no están considerados por sus equipos para los planes de la primera parte del año o por que aún no están en óptimas condiciones.

Sin embargo, la escuadra francesa del Arkéa-Samsic dio a conocer este viernes 26 de marzo que los colombianos Winner Anacona y Dayer Quintana debutarán el próximo domingo 28 en la edición 43 de la carrera gala Cholet - Pays de la Loire.

Anacona y Quintana estarán acompañados de Thomas Boudat, Markus Pajur, Thibault Guernalec, Nacer Bouhanni y Romain Hardy en la nómina del Arkéa.