Arkea de Nairo está en problemas: se quedaría sin líder de equipo para París - Niza

Arkea Samsic no ha tenido meses fáciles desde el año anterior cuando Nairo Quintana se lesionó y no tuvo un buen Tour de Francia, encima no pudo ascender al World Tour y el inicio de 2021 ha estado condicionado por el estado físico de sus corredores.

Nairo tuvo un buen performance en el Tour de Alpes Marítimos, pero no pudo defender su título; y Miguel Flórez sufrió una grave lesión. A esto se le suma un nuevo inconveniente que dejaría al Arkea con serios problemas para afrontar una de sus carreras predilectas del calendario donde es invitado de honor: la París – Niza.

Warren Barguil es el segundo líder de Arkea e iba a acudir a París – Niza como capo. Sin embargo, el francés no se encuentra bien físicamente y Arkea se quedaría sin un corredor para pelear la clasificación general porque Nairo estará corriendo Tirreno Adriático en Italia mientras se lleva a cabo la competencia francesa.

“No estoy al 100% en forma, estoy muy decepcionado… Tengo dolor después de cada cena, paso noches complicadas”, señaló Warguil antes de los exámenes médicos que le tomaron este lunes y de los cuales espera resultados para poder competir.

“Es una carrera que a veces me ama, a veces no me ama, depende de los años, ¡pero soy terco, quiero volver!”, agregó Warguil sobre París – Niza donde su mejor clasificación fue un octavo lugar.