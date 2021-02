Arkea de Nairo no va al Giro, pero estará en tres históricas carreras italianas

La organización del Giro de Italia confirmó cuáles son los equipos invitados para este 2021. El Arkea de Nairo Quintana no fue incluido en el grupo que participará en el certamen, sin embargo, los organizadores decidieron contar con el conjunto francés para otras competencias.

Como comodín, se decidió invitar al Arkea a correr prestigiosas clásicas: la Tirreno Adriático, la Strade Bianche y la Milán San Remo. Asimismo, estos son otros 'teams' que no estarán en el Giro, pero sí en los mencionados eventos: Androni Giocattoli Sidermec, el Direct Energie, el Gazprom y el Novo Nordisk.

Las tres invitaciones para el próximo Giro de Italia, del 8 al 30 de mayo, fueron atribuidas a tres equipos italianos de segunda división: Bardiani, Eolo-Kometa y Vini Zabu.

ProTeams in other RCS races:#Tirreno: Alpecin, Androni, EOLO, Gazprom, Arkea and Direct Energie.#Strade: Apecin, Arkea, Androni, Bardiani, EOLO and Vini#MSR: Alpecin, Arkea, Androni, Bardiani, Novo Nordisk and Direct Energie