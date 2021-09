Arkéa fichó a un nuevo gregario escalador para Nairo Quintana

Los principales equipos del ciclismo internacional se arman para la temporada 2022 y el Arkéa-Samsic anunció la contratación del luxemburgués de 23 años Michel Ries, quien firmó contrato por dos años con la escuadra francesa.

Michel Ries se venía desempeñando desde el 2020 con el Trek-Segafredon y se vinculó al Arkéa con el objetivo de apoyar a los líderes en las etapas de alta montaña, teniendo en cuenta sus características de escalador.

"Es un gran placer sumarme al proyecto Arkéa-Samsic impulsado por su director general, Emmanuel Hubert. Esta es una gran oportunidad para mí y me da una gran y gran motivación. Arkéa-Samsic es un grupo con un fuerte espíritu familiar, y eso es lo que estaba buscando. Disfruto del ciclismo francés, el calendario de carreras del país también me parece bien. Su nación, además, tiene la cultura de nuestro deporte. Soy un corredor que es más escalador. Pasé las dos últimas temporadas con un equipo World-Tour, Trek-Segafredo, lo que me permitió ganar experiencia, al mismo tiempo que me dio la oportunidad de competir en los eventos más importantes del calendario internacional, incluido un Gran Tour, la Vuelta a España", afirmó.

Tras firmar su contrato Ries dejó claro que su principal objetivo será el de apoyar a Nairo Quintana y Warren Barguil en las principales carreras del próximo año.

"Mi objetivo el año que viene será ayudar al máximo al equipo Arkéa-Samsic, apoyar a mis líderes de montaña: Nairo Quintana y Warren Barguil, para ayudarlos a rendir en las grandes carreras. Y cuando tenga oportunidades como individuo, tendré que aprovecharlas. Lo más importante para todos será ganar carreras. Warren y Nairo han ganado grandes competiciones y creo que puedo aprender de ellos", dijo.

Por otro lado, Emmanuel Hubert, director general del Arkéa, afirmó que la experiencia ganada por Michel Ries en el Trek-Segafredo será fundamental para aportar al equipo.

!Buscábamos un escalador joven capaz de apoyar y ayudar a nuestros líderes. Michel Ries presenta este perfil. Luxemburgués de 23 años, procede del World-Tour ya que durante dos temporadas vistió los colores de las Trek-Segafredo. De esta forma pudo competir en los principales eventos del calendario internacional".