Arkéa, preocupado por la recuperación de Nairo y lo descarta para una carrera

El equipo francés Arkéa-Samsic se prepara realizar su primer campamento de entrenamiento para preparar la temporada 2021. Sin embargo, la escuadra de categoría UCI ProSeries no contará en sus primeros trabajos con el colombiano Nairo Alexander Quintana, ya que aún está en proceso de recuperación luego de haber sido operado de sus dos rodillas.

Precisamente sobre la actualidad de Nairo, Yvon Ledanois, director deportivo el Arkéa-Samsic, afirmó en diálogo con Le Telegramme que el boyacense sigue su recuperación en su casa y el equipo está en constante comunicación con él.

"Continúa recuperándose en casa, en Colombia. Lo tengo en el teléfono de vez en cuando. Está en contacto constante con los médicos del equipo, se está cuidando. También habla físicamente. Aún no ha reanudado los entrenamientos. Primero debe aprobar exámenes adicionales", señaló.

Ledanois también descartó a Nairo para la edición 2021 del Tour Colombia 2.1, en caso de que se realice, debido a que no estaría totalmente recuperado y una exigencia de esa talla afectaría su rendimiento para el resto de la temporada.

"Vi que los medios colombianos lo habían anunciado más o menos durante el Tour Colombia. De alguna manera lo puedo entender, sé que los colombianos quieren verlo al inicio de su Tour. Desafortunadamente, será muy, muy complicado, si no imposible. Personalmente, no sé cuándo lo recuperaré. Caliente, podría decir lo antes posible pero sobre todo espero recuperarlo cuando esté en condiciones de funcionar. No quiero recuperar un Quintana al 60% de su capacidad. Quiero darle tiempo para que vuelva. Actualmente, es demasiado pronto para hablar de una fecha de recuperación. He visto a demasiados corredores que querían regresar demasiado rápido después de choques. No quiero verlo tomar atajos. Si tenemos que esperar dos o tres meses, esperaremos", manifestó.

Ante lo informado, se espera que Nairo retome en enero a la bicicleta y vuelva a entrenador en las vías de Boyacá, después de superar lo exámenes médicos tras la operación.