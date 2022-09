Arkea se le planta a Nairo y le quita a uno de sus hombres de confianza: no renovó

Nairo Quintana, uno de los ciclistas colombianos más importantes, vive semanas cruciales y difíciles tras ver los altibajos que ha tenido dentro de su continuidad en las carreras y lo que pasará la próxima temporada con su equipo actual, el Arkéa Samsic.

Después de todo el proceso de 'dopaje' con tramadol del que fue acusado el boyacense, se quedó sin correr la Vuelta a España, una de las carreras en las que podía tener la oportunidad de brillar teniendo en cuenta su historial allí y el nivel en el que se encuentra actualmente.

Mientras Nairo y su equipo demuestran la inocencia respecto a este tema frente al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), seguramente todos los integrantes de la escuadra francesa están pensando en los corredores que podrán renovar contrato y aquellos que tienen que salir en las próximas semanas.

Dentro del Arkéa también está el colombiano Winner Anacona, quien llegó en 2020 al equipo francés y que lleva más de cuatro semanas sin competir de forma oficial, un hecho que tiene en duda a muchos aficionados del ciclismo.

El periodista Alejandro Matiz Piña, logró conversar con Anacona, a quien le preguntó sobre su continuidad en el equipo francés y él mismo respondió que “en este momento no sé, estamos a la expectativa. Mi agente es el que está gestionando un poco. Seguramente no sigo acá... seguramente, pero no sé”.

“En este momento no puedo dar una razón de cuál es el futuro. Yo prefiero hablar cuando hay algo conciso, que ya esté con la firma sobre el papel” finalizó el corredor de 34 años.

Mientras se confirma el futuro de Anacona, por ahora se sabe que Nairo si renovaría su contrato, esperando la oportunidad de tomar revancha tras perder la Vuelta a España de este año que termina este domingo 11 de septiembre.