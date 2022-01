Aseguran que se pudo evitar accidente de Egan: "Ineos no tomó precauciones"

Las repercusiones por el accidente de Egan Bernal, siguen estando a la orden del día. Las razones por las cuales se dio el incidente comenzaron a ser objeto de análisis y discusión para establecer responsabilidades sobre lo acontecido.

Y es que el nombre de Ineos empezó a estar sobre la mesa ante las medidas que tomó para salvaguardar la integridad del campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, quien ya había sufrido dos sustos desde que estaba entrenando en Colombia.

"Ineos no ha tomado las precauciones que debían tener. Tampoco la planificación que se hace sobre el recorrido y muchísimo menos cuando se va a trabajar en un ejercicio particular como es la contrarreloj. Uno como director deportivo plantea un día antes el recorrido en el que se va a trabajar, y sobre ese terreno uno analiza si es viable o no por el flujo vehicular que puede aparecer", dijo Ángel Yesid Camargo, entrenador de ciclismo durante una entrevista con Red+ Noticias.

"Yo pensaría que como el Ineos tiene los mejores corredores, también debe ser un ejemplo a seguir en todo tipo”, agregó Camargo, quien considera que se deben “tomar precauciones. Por ejemplo, va una avanzada 40 metros adelante que es la que va abriendo la vía o la que le está avisando a los corredores. Asimismo, la Policía de carreteras también puede ser un complemento en este tipo de cosas".

En cuanto a la salud de Egan, la familia y sus allegados emitieron un comunicado donde confirmaron que el ciclista de 25 años ya despertó, luego de las tres cirugías a las que fue sometido, una vez se presentó el accidente en las inmediaciones de Gachancipá.