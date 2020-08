Así fue la partida del Tour de Polonia en el estadio Slaski

La vuelta a Polonia ya tuvo su inicio y este se dio de manera particular, en el estadio de Silesia o Slanski Stadium, espacio habitual de la Selección polaca de fútbol, pero que en estas circunstancias fue usadas para dar la partida a una competencia World Tour de la UCI en la que dos colombianos estarán participando y buscarán destacarse: Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

Vale la pena recordar que la Selección Colombia de fútbol disputó en este mismo escenario un partido amistoso frente a los locales en 2006, equipo que años más tarde se convertiría en rival del cuadro colombiano en el Mundial de Rusia 2018. Dicho encuentro concluyó con marcador de 1-2 a favor del elenco colombiano, que ese año no disputó el Mundial, pero que ese día se llevó un gran recuerdo, luego del gol de Luis Enrique 'Neco' Martínez, quien anotó de arco a arco.

Volviendo al plano ciclístico, resulta importante marcar que son varios los candidatos a llevarse el título de la competencia y entre ellos se destacan el alemán Pascal Ackermann, el belga Remco Evenepoel, quien viene de un destacado triunfo en la Vuelta a Burgos, y el también belga, Jasper Stuyven, quienes en la previa son favoritos, aunque se espera que los pedalistas colombianos tengan una gran presentación.

Al igual que los colombianos, otro de los que espera brillar es el ecuatoriano Richard Carapaz, quien estará en representación del Ineos, equpo que acaba de coronarse en la Ruta de Occitania tras una gran actuación del colombiano Egan Bernal.

Stage one of #TDP20 has kicked off in Slaski Stadium! 🇵🇱 pic.twitter.com/SmVUWKxNLG